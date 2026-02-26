Bologna, Vincenzo Italiano si conferma mister coppe: una vittoria su due in Europa

Quattro vittorie consecutive per il Bologna, che con il Brann allunga la propria striscia positiva e sembra uscito dalla crisi di qualche settimana fa. I rossoblù, per la prima volta nel terzo millennio, giocheranno gli ottavi di finale di una grande competizione europea, e a sorridere è ovviamente Vincenzo Italiano.

Il tecnico ex Spezia e Fiorentina conferma ancora una volta l’ottimo feeling con le competizioni “corte”, le coppe. In Europa, in particolare, con il successo ottenuto sui norvegesi, Italiano sale a 25 vittorie su 50 partite giocate, con 14 pareggi e 11 sconfitte. Un ottimo ruolino di marcia, che si somma a quello nelle coppe nazionali, dove Italiano ha vinto 26 partite su 40, con 1 pareggio e 13 sconfitte.

La percentuale del 50% potrebbe non sembrare stellare, ma basta qualche riferimento. Uno dei migliori tecnici italiani in Europa negli ultimi anni, Simone Inzaghi, ha sostanzialmente la stessa media: 48 vittorie su 91 partite a livello internazionale con i club. Nessun paragone, soltanto un termine di riferimento. Certo, poi ci sono da mettere le ciliegine sulle torte: le due finali di Conference perse a Firenze restano ferite aperte. L’Europa League è ancora più complicata: difficile prevedere un percorso tanto lungo. Ma i rossoblù, intanto, corrono.