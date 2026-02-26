Bologna, Italiano: "Joao deve sorridere di più. Mi aspettavo così i primi venti minuti"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky: "I primi venti minuti sono stati come me li aspettavo. Noi abbiamo sbagliato un pò troppo, una volta isolati gli esterni potevamo fare molto di più. Bravi nel non concedere più niente e con merito superiamo il turno. L'obiettivo era quello di rimanere nelle coppe a marzo, uno degli obiettivi lo abbiamo centrato".

Joao Mario a sinistra per rientrare e fare gol?

"Ho letto di Odgaard ai margini, non mi capacito di come certe cose vengano scritte. Ha grande capacità di tenere la palla a prescindere che giochi dall'inizio o meno. Joao è stata una bella sorpresa, deve sorridere un pò di più. Si sta dimostrando il giocatore titolare del Porto e che si è guadagnato la chiamata della Juve. Si è comportato bene e ha fatto anche gol".

Visto anche quanto fatto dal Bodo, com'è affrontare una squadra riposata?

E' stato importantissimo indirizzare questa qualificazione nella gara d'andata. Noi siamo nel pieno della stagione, loro non stanno giocando, ma li trovi in ritmo. Abbiamo fatto una partita intelligente, oggi abbiamo sfruttato l'uomo in più. Con il fatto che dovevano osare ci hanno messo un pò in difficoltà. Qualche ripartenza la stiamo evitando. Palla opposta sanno che devono affiancare la punta".