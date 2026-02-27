Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"

Una serata sicuramente da ricorda per Bartosz Mazurek, autore di una tripletta contro la Fiorentina in Conference League a solo 19 anni. Una serata che poteva entrare nella leggenda per il talento polacco, ma la Fiorentina è riuscita a segnare ai supplementari ed ha passato il turno. In conferenza stampa il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec si coccola il suo talento: "È incredibile pensare che questo ragazzo è riuscito a fare una tripletta alla Fiorentina a 19 anni. È una grande notizia per noi e per la Polonia. Quel pallone che si porterà a casa sarà un fattore motivazionale per lui, per noi, per i giovani e per il calcio polacco".

Aveva detto di voler costringere la Fiorentina a mettere Kean e De Gea: missione riuscita...

"In queste due partite ho percepito la qualità dei giocatori della Fiorentina. Chiaramente potrei parlare di ognuno di loro e dire che diversi allenatori vorrebbero un potenziale dei viola, specialmente quello offensivo. Chi è entrato hanno dato una svolta al match e il livello dei viola si è alzato. Non è un caso che alcuni siano dei titolari. Sta lì la forza della squadra".

La Serie A sottovaluta certi campionati?

"Magari avete bisogno di allenatori polacchi (ride, ndr). Non so perché è successo tutto ciò, si potrebbe aprire un'ampia discussione. Alle volte bisogna cambiare qualcosa e aprirsi a qualcosa di diverso. Non so perché l'Italia ha fatto così fatica"