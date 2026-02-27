Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juve guarda al futuro: Pinsoglio e McKennie rinnovano. Poi Locatelli e Spalletti?

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:38
Ivan Cardia

Dimenticare l’amarezza Champions League. È l’obiettivo in casa Juventus, dove ci si concentra sul futuro, e sui rinnovi da firmare il prima possibile. È a un passo l’accordo per il prolungamento del contratto di Weston McKennie: l’annuncio è atteso per la prossima settimana, il centrocampista americano fino al giugno del 2030, con ingaggio che sarà adeguato al suo nuovo status all'interno della squadra.

È invece già arrivata, con tanto di ufficialità, anche la firma sul nuovo accordo di Carlo Pinsoglio. Il portiere italiano, pilastro dello spogliatoio, ha giocato appena sei partite nei suoi nove anni di Juventus, ma rimarrà in bianconero. Il contratto attuale, in scadenza al termine di questa stagione, è infatti stato prolungato, al suono del suo “Dai un po’, eh”, fino al 30 giugno 2027.

Non sono gli unici rinnovi in cantiere. Nei prossimi giorni, infatti, la dirigenza bianconera inizierà i lavori per rinnovare anche con il capitano, Manuel Locatelli, il cui contratto attuale - firmato nel 2023 - è in scadenza nel 2028. E poi, soprattutto, c’è la questione legata a Luciano Spalletti, che ha firmato sino al termine di questo campionato. Dopo Giorgio Chiellini, che a margine del ko con il Galatasaray ha rinnovato la totale fiducia nel tecnico di Certaldo, anche l’ad bianconero Damien Comolli si è esposto in tal senso: “Dobbiamo tenere allenatore, serve continuità”.

