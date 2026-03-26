Inter pronta a salutare Darmian: Cremonese, Sassuolo e Monza interessati al difensore

Ci sono poche certezze per Matteo Darmian, una di queste è che non farà più parte dell'Inter al termine della stagione. Il difensore nerazzurro infatti ha il contratto in scadenza e sembra molto improbabile che la dirigenza decida di rinnovarglielo, anche perché Oaktree vuole ringiovanire la rosa e di conseguenza è alla ricerca di altri tipi di profili, differenti dal suo.

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it però, non mancano le pretendenti. La Cremonese si è già fatta avanti, pronta a mettere sul piatto una proposta interessante in caso di salvezza. Poi c'è il Sassuolo, che vorrebbe affiancare un giocatore di esperienza ai giovani presenti in rosa. E infine è il Monza ad averlo corteggiato, prospettandogli la possibilità di rimanere vicino a Milano, qualora i brianzoli riuscissero a essere promossi in Serie A.