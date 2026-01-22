Bologna, Zortea: "Abbiamo un gioco europeo, dobbiamo limare i dettagli"
Prima della gara casalinga di Europa League contro il Celtic, Nadir Zortea ha commentato la gara ai microfoni di Sky: "Noi abbiamo un gioco europeo, aggressivo e vogliamo portarlo in tutte le partite. Abbiamo avuto delle disattenzione, ma oggi siamo pronti e ci siamo allenati al meglio in questi due giorni. Terremo tanto ritmo in campo. Si cerca di limare tutti i dettagli possibili, attacchiamo tanto dalle fasce e forse ci manca un po' di precisione: personalmente, ne ho sbagliati parecchi. Questo è lo step che ci porta a fare più punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile