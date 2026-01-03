Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada a giocare"

Davide Bombardini, ex centrocampista del Palermo, ha rilasciato un'intervista a Forzapalermo.it, nel corso della quale ha ricordato anche i suoi anni in rosanero: "Io e la gente non ci siamo mai dimenticati a vicenda, è un fatto che si trascina da tanti anni. Sono passati 25 anni, ma anche ai tempi mi diranno “Questa sarà sempre casa tua” e posso dire adesso che è veramente così. I palermitani sono molto devoti nei confronti di chi viene fuori e per chi si è distinto e ha dato tanto per la città. I palermitani sono molto riconoscenti, non mi hanno mai fatto mancare niente, mi hanno sempre voluto bene. E oggi fa ancora più piacere di allora, perché non è più una cosa scontata”.

Sul campionato che sta facendo il Palermo Bombardini si esprime così: "Questa squadra non mi dava l’impressione di potere ammazzare il campionato, che ti dà la certezza di vincere tutte le partite. Sicuramente manca qualcosa e a gennaio dovrà essere fatto per potere essere più tranquilli. Ho visto la partita col Pescara per 5-0 e nonostante il punteggio non ho visto una squadra che può vincere facile. Ci sono squadre molto forti come Venezia e Monza”.

Un altro grande della storia recente del Palermo, Matteo Brunori, è pronto a salutare la Sicilia per dirigersi alla Sampdoria. Bombardini ne parla così: "La scena che ha vissuto Brunori ci dimostra cos’è Palermo. Matteo ha dato tanto per la città, ha segnato tanto, ha vinto un campionato e questa città non dimentica. Giustamente lui non si sente più partecipe al 100% e ora dovrebbe andare via. E sta comunque andando a una società prestigiosa come la Sampdoria, non lo posso biasimare, lui si sente ancora un calciatore importante. Anche a Genova troverà un pubblico caldo e attivo in una società di tradizione”.