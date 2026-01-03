Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada a giocare"

Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada a giocare"TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Mariani
Oggi alle 12:04Serie B
Pierpaolo Matrone

Davide Bombardini, ex centrocampista del Palermo, ha rilasciato un'intervista a Forzapalermo.it, nel corso della quale ha ricordato anche i suoi anni in rosanero: "Io e la gente non ci siamo mai dimenticati a vicenda, è un fatto che si trascina da tanti anni. Sono passati 25 anni, ma anche ai tempi mi diranno “Questa sarà sempre casa tua” e posso dire adesso che è veramente così. I palermitani sono molto devoti nei confronti di chi viene fuori e per chi si è distinto e ha dato tanto per la città. I palermitani sono molto riconoscenti, non mi hanno mai fatto mancare niente, mi hanno sempre voluto bene. E oggi fa ancora più piacere di allora, perché non è più una cosa scontata”.

Sul campionato che sta facendo il Palermo Bombardini si esprime così: "Questa squadra non mi dava l’impressione di potere ammazzare il campionato, che ti dà la certezza di vincere tutte le partite. Sicuramente manca qualcosa e a gennaio dovrà essere fatto per potere essere più tranquilli. Ho visto la partita col Pescara per 5-0 e nonostante il punteggio non ho visto una squadra che può vincere facile. Ci sono squadre molto forti come Venezia e Monza”.

Un altro grande della storia recente del Palermo, Matteo Brunori, è pronto a salutare la Sicilia per dirigersi alla Sampdoria. Bombardini ne parla così: "La scena che ha vissuto Brunori ci dimostra cos’è Palermo. Matteo ha dato tanto per la città, ha segnato tanto, ha vinto un campionato e questa città non dimentica. Giustamente lui non si sente più partecipe al 100% e ora dovrebbe andare via. E sta comunque andando a una società prestigiosa come la Sampdoria, non lo posso biasimare, lui si sente ancora un calciatore importante. Anche a Genova troverà un pubblico caldo e attivo in una società di tradizione”.

Articoli correlati
Bombardini sul Bologna: "Italiano ha grandi meriti. Champions? Un anno fa gli stessi... Bombardini sul Bologna: "Italiano ha grandi meriti. Champions? Un anno fa gli stessi pensieri"
Bombardini: "Colantuono-Salernitana per un finale dignitoso. Zirkzee? Erede di Osimhen"... Bombardini: "Colantuono-Salernitana per un finale dignitoso. Zirkzee? Erede di Osimhen"
ESCLUSIVA TMW - Bombardini: "Leao è il 50% del Milan. Spalletti-Napoli, perché non... ESCLUSIVA TMW - Bombardini: "Leao è il 50% del Milan. Spalletti-Napoli, perché non proseguire?"
Altre notizie Serie B
Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada... Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada a giocare"
Juve Stabia, ecco l'esterno brasiliano Dos Santos: contratto fino al 2028 UfficialeJuve Stabia, ecco l'esterno brasiliano Dos Santos: contratto fino al 2028
Sampdoria, prosegue la giornata di visite mediche: comincia i test anche Begic TMWSampdoria, prosegue la giornata di visite mediche: comincia i test anche Begic
Sampdoria, non solo Esposito: visite mediche terminate anche per Mitoglou TMWSampdoria, non solo Esposito: visite mediche terminate anche per Mitoglou
Spezia, nuovo infortunio per Bandinelli: il centrocampista salta le prossime tre... Spezia, nuovo infortunio per Bandinelli: il centrocampista salta le prossime tre partite
Sampdoria, ecco Esposito: visite mediche terminate. In corso quelle di Mitoglou TMWSampdoria, ecco Esposito: visite mediche terminate. In corso quelle di Mitoglou
Pescara, il ritorno di Brugman resta un sogno irrealizzabile: c'è lo scoglio dell'ingaggio... Pescara, il ritorno di Brugman resta un sogno irrealizzabile: c'è lo scoglio dell'ingaggio
Spezia, ore calde per Pedro Mendes: la situazione TMWSpezia, ore calde per Pedro Mendes: la situazione
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
2 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, David dal 1'
Immagine top news n.1 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
Immagine top news n.2 Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk
Immagine top news n.3 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.4 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Immagine top news n.5 Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Immagine top news n.6 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine top news n.7 Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Avversari per 90 minuti, amici per sempre: Gilardino ritrova il "suo" Genoa e il "Ferraris"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni su Zapata: "Ha avuto un lungo stop, normale un po' di affaticamento"
Immagine news Serie A n.3 Matuzalem: "Salvo grazie al calcio. Novellino mi tirò fuori di prigione, Lotito si addormentava"
Immagine news Serie A n.4 Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer? Un grandissimo"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, interesse per Fabbian: contatti costanti con il Bologna, attese novità dopo il weekend
Immagine news Serie A n.6 La Juventus e Adzic possono separarsi temporaneamente: 6 club di Serie A su di lui
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Brunori dal Palermo alla Samp, Bombardini: "Ha dato tanto alla città, giusto vada a giocare"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, ecco l'esterno brasiliano Dos Santos: contratto fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, prosegue la giornata di visite mediche: comincia i test anche Begic
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, non solo Esposito: visite mediche terminate anche per Mitoglou
Immagine news Serie B n.5 Spezia, nuovo infortunio per Bandinelli: il centrocampista salta le prossime tre partite
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ecco Esposito: visite mediche terminate. In corso quelle di Mitoglou
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Muhameti in prestito dall'Atalanta
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si riprende dopo la pausa: il programma della prima giornata di ritorno
Immagine news Serie C n.3 Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, occhi su Gunduz della Triestina. Il ds Faggiano prepara l'affondo
Immagine news Serie C n.5 Trapani, ecco il nuovo attaccante: tesserato il rumeno Stanciuc. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Lecce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…