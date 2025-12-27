Udinese, Davis torna sul gol: "Tocco di mano? Non ricordo bene, tutto molto veloce"
L'attaccante dell’Udinese Keinan Davis ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio chiuso col punteggio di 1-1 e valido per la 17^ giornata di Serie A.
Hai toccato il pallone con la mano prima del gol?
"Non ricordo bene, è successo tutto molto in fretta. Sicuramente l'ho toccata con l'esterno e poi forse è andata sulla mano ma è stato tutto molto veloce".
Puoi seguire le orme di Zapata qui all'Udinese?
"Lo spero. Ho il mio percorso, ma posso solo crescere e migliorare".
