Udinese, Davis: "Noi poco costanti, non sono soddisfatto. Zaniolo mi aiuta"

Le parole di Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, nel prepartita della sfida di campionato contro il Napoli ai microfoni di DAZN.

"Non sono soddisfatto del tutto, perché abbiamo avuto un andamento non costante. Per quanto mi riguarda alzo tanto l'asticella, ma abbiamo grandi giocatori come Zaniolo, che mi aiutano tanto nel gioco".