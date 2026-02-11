TMW Radio Bonetti: "Roma, Malen fa sempre la cosa giusta. Deve arrivare in doppia cifra o..."

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Ivano Bonetti.

Roma, Malen che impatto sta avendo?

"Sembra un giocatore di calcio che ha un'intelligenza calcistica istintiva, vede prima quello che deve fare e trova la soluzione giusta. Fa sempre la scelta giusta col corpo seguendo il suo pensiero. Lui fa sempre la cosa giusta. Poi è dotato fisicamente, a me ha impressionato. Balza all'occhio il fatto che fa le cose giuste e con disinvoltura. Ha fatto un grande acquisto. Il lavoro di Gasperini con lui mi sembra ottimo, mi deluderebbe se non arrivasse in breve in doppia cifra".

E c'è un elemento che può essere il Mancini per Malen?

"Quando uno sa giocare a calcio, si trova bene con chi gioca bene. Dybala ha qualità e ovviamente si trova al volo con lui".

Ora Napoli-Roma, scontro diretto per la Champions:

"Certamente il VAR doveva risolvere dei problemi invece sta scontentando tutti. C'è qualcosa che non funziona, devi cominciare a difenderti senza muovere le braccia in area, devi stare attento ai pestoni. La partita la puoi vincere oggi con episodi che non esistono, e questo scontenta tutti. C'è un grande malessere, anche da parte di chi guarda. Viene voglia veramente di cambiare canale, qualcosa devi cambiare nelle regole".