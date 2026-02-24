Boniek: "Roma, la Champions non è un sogno. Koné in difficoltà, più spazio a Pisilli"

Zbigniew Boniek, ex trequartista di Juventus e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Romanista, soffermandosi sul momento dei giallorossi di Gasperini - a pari punti con il Napoli in classifica - e sull’attesa sfida contro la Juventus, in calendario domenica sera. Oltre a qualche dettaglio curioso sul mercato.

In primis la Roma che lotta per il vertice della Serie A: "Il ragionamento è complesso, il campionato è particolare: l’Inter è scappata e vince sempre, le altre cercano di fare qualcosa in più . La Roma è costante, prende pochi gol e riusciamo a fare punti sia in casa, sia fuori. Abbiamo grosse ambizioni. Pensare di tornare a giocare la Champions non è un sogno, ma una realtà che può diventare ancora più grande con la Juve. Ma non sarà semplice batterla".

Juventus in difficoltà, anche per alcune scelte, e Boniek analizza: "Preferisco più parlare della Roma che della Juve. Quando ne parlo, sono un po’ gelosi… (ride, ndr) La Juventus ha l’ambiente ideale per giocare, ma sono in difficoltà. Vlahovic non c’è e c’è un problema col centravanti… Lasciamoli nei fatti loro, non vorrei analizzare".

Quanto invece al trio composto da Ranieri, Massara e Gasperini nella Capitale: "Sta funzionando. Funziona bene. Non so esattamente qual è il ruolo di Ranieri, ma fa da tramite. Gasperini ha grande esperienza e gestisce la squadra in maniera esemplare. E Massara è serio e parla poco col mondo esterno, senza dare ai giornalisti le notizie e lavorando. Stiamo andando bene. Se n’è andato Baldanzi e ha preso Zaragoza, che credo avrà difficoltà… Ma ognuno ha un pensiero diverso. Guardando la Roma mi diverto, ma faccio le mie osservazioni: darei più spazio a Pisilli, che potrebbe fare tra gli 8 e i 12 gol; si inserisce in seconda battuta, corre, pressa e va box-to-box. Vedo Koné in difficoltà, che ha un suo peso in mezzo al campo. Ci si poteva aspettare di più. Ma la Roma sta giocando bene".