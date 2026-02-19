Boniek si sbilancia: "Totti meglio di Maradona e Ronaldo. Avrei voluto giocare con Messi"

Zbigniew Boniek si è prestato a un gioco molto divertente, che consisteva nel confrontare calciatori di diverse epoche e lui doveva stabilire chi dei due fosse più forte. Se non ha avuto dubbi nell'indicare Maradona come il migliore tra quelli che ha sfidato, Messi è colui con cui avrebbe voluto condividere la squadra, mentre Ronaldo è il migliore al mondo attualmente.

Boniek poi prosegue, come si legge su VoceGiallorossa.it: "Totti è l'italiano più forte nella storia del calcio, Bruno Conti il miglior assistman. Un rigore decisivo lo farei battere a me stesso, mentre ritengo Lewandowski il finalizzatore top, non ce ne sono stati così. Il miglior dribblatore invece è Neymar". Poi il via ai confronti: "Tra Maradona e Messi prendo Maradona, tra Ronaldo e Totti prendo Totti, tra Boniek e Conti prendo Boniek e tra Lewandowski e Neymar prendo Neymar".

Il polacco conclude con qualche rivelazione che ha del clamoroso: "Lewandowski è meglio di me, ma Totti è meglio di lui. Il Capitano lo preferisco anche a Maradona". Un amore il suo verso l'ex Roma che è viscerale e che testimonia anche quanto sia rimasto legato ai colori giallorossi, che ha indossato dal 1985 al 1988. Quella dei capitolini è stata l'ultima maglia indossata in carriera.