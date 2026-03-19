La saggezza di Bonny: "Nella vita gli amici sono importantissimi. E anche i parcheggi"

L'importanza degli amici e dei luoghi del cuore nelle parole di Ange-Yoan Bonny. In una intervista concessa a L'Equipe, ha parlato così della sua carriera: "La serata che vorrei rivivere, paradossalmente, è la più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Châteauroux per la Juve. Durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro non andava bene… In sostanza mi hanno detto che giocare a calcio sarebbe stato complicato. Passi dal trasferirti alla Juventus a ritrovarti con niente: è un duro colpo per un ragazzo pieno di sogni".

L'importanza dei parcheggi

"Tornato a casa, sono andato direttamente al parcheggio. I miei amici stavano male quanto me, come se fosse successo a loro. Ho capito su chi potevo contare. Non lo dimenticherò mai. Ecco perché gli amici sono importanti… e anche i parcheggi! Quando ho firmato per l’Inter (lo scorso luglio), è lì che l’ho annunciato a tutti".

Il parcheggio a cui fa riferimento Bonny, è un luogo di ritrovo per ragazzi a Tours, dove il francese è cresciuto. Un posto certamente non glamour, ma nel cuore del quartiere. I ragazzi poveri della città, senza macchina né patente avevano l'abitudine di vedersi sì, seduti sulle sedie pieghevoli, e raccontarsi la vita.