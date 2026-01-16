Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"

Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:55Serie A
Alessio Del Lungo

Nella lunga intervista rilasciata a Radio TV Serie A, Leonardo Bonucci ha parlato del momento in cui è approdato alla Juventus: "Nel periodo del trasferimento vivevo un sogno ad occhi aperti: avevo terminato il Mondiale in Sudafrica dove non avevo messo piede in campo e allora chiesi di arrivare qualche giorno prima a Torino per ambientarmi in modo da essere subito in condizione. Arrivare lì e vedere quel tipo di organizzazione e migliaia di tifosi in ritiro a sostenere la squadra mi sembrava un sogno. Passare dal Bari alla Juve è stato un salto importante ma ho avuto la fortuna di ambientarmi subito nello spogliatoio e di entrare presto in sintonia con i senatori, con il mister e con la dirigenza. Anche se fu un anno complicato a livello di risultati, a me ha dato delle risposte importanti per restare in bianconero e giocarmi le mie carte l’anno successivo, il primo di Conte".

La leadership è un qualcosa che l'ha sempre contraddistinta.
"Penso che sia una parte del carattere che uno deve avere sempre, non è una qualità che si trova in giro. Nel corso degli anni impari tante cose dai punti di riferimento che incontri nello spogliatoio poi provi a farle tue e anche a modellarle a seconda della tua personalità. È un lavoro sicuramente difficile, devi capire quali sono le cose giuste da apprendere, io in questo senso sono stato fortunato perché alla Juventus ho avuto due modelli – Buffon e Del Piero - diversi tra di loro, ma che erano le incarnazioni perfette di cosa significa essere un leader. Anche Antonio Conte in quanto a leadership non è secondo a nessuno: quando è arrivato ha stravolto la mentalità di tutti. Io ero arrivato in una Juve reduce da due settimi posti e prima ancora dalla Serie B, con Conte abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la Juventus: ci ha trasmesso una mentalità ben precisa dove come dice la famosa frase vincere è l'unica cosa che conta. Il mister ne è l’esempio perfetto: ancora oggi per un pareggio non ci dorme due notti, sicuramente lui a sua volta lo ha appreso dai suoi senatori durante la carriera da calciatore".

Che cosa ha significato per lei far parte della BBC?
"La prima partita che abbiamo giocato tutti insieme è stata un po’ una sorpresa per noi. Avevamo giocato pochi giorni prima e andavamo a Napoli con il 3-5-2 ideato dal mister in appena due giorni. Successivamente, a mano a mano che continuavamo a scendere in campo insieme, tra di noi si sono creati sempre più automatismi. Io arrivavo da mesi dove avevo giocato poco e di colpo mi sono ritrovato titolare in una partita così importante e in un ruolo nuovo – avevo sempre giocato a 4 o terzino – e quella fu una scoperta incredibile del mister ma questo ti fa capire la sua attenzione ai dettagli per far rendere al meglio la squadra. Da lì poi è nata la nostra fortuna, poi va detto che dietro di noi c’era il portiere più forte del mondo. Ci sentiamo spesso, abbiamo addirittura un gruppo Whatsapp chiamato “I Fantastici 4” (Giorgio è “La Cosa” su quello andiamo sul sicuro). A parte Gigi che era già il numero uno noi tre ci siamo un po’ completati a vicenda: quello che mancava a uno veniva compensato dall’altro, ci siamo studiati a vicenda conoscendoci anche fuori dal campo e questo ci ha aiutato tantissimo nella carriera come si è visto dai risultati. Abbiamo sicuramente segnato un'era".

Ha vinto tanto, quanto è bello gioire?
"Al di là degli scudetti che rimangono nella bacheca penso sia stato importante l’inizio. La vittoria dello scudetto a Trieste (Cagliari - Juventus 0-2 n.d.r.) ci ha lasciato dentro tante emozioni, quel genere di emozioni che vuoi continuare a vivere. Abbiamo sempre pensato che non bastasse mai, ogni volta che vincevamo volevamo vincere di più. Questa è una cosa che ci ha trasmesso Mister Conte e che noi abbiamo fatto nostra e successivamente abbiamo cercato di tramandare alle nuove generazioni".

Che cosa rappresenta per lei l'Italia?
"Quello con la Nazionale è stato un rapporto viscerale, essere lì e indossare quella maglia per me è sempre stato un motivo di grande orgoglio, responsabilità, attaccamento e voglia. Sono state 121 bellissime presenze culminate con la vittoria dell’ Europeo, mi manca soltanto la parte relativa ai Mondiali: ho giocato infatti solo una partita ad un campionato del mondo, è un po’ il rammarico della mia carriera. Giocare un Mondiale infatti è un’esperienza diversa, ha delle vibrazioni diverse, delle pressioni diverse, però a parte questo se all’inizio della mia carriera mi avessero detto che sarei stato il quarto azzurro per presenze non ci avrei mai creduto. Nessuno mi ha mai regalato nulla, tutto quello che ho ottenuto me lo sono andato a prendere con i denti nonostante i tanti detrattori che mi dicevano che non ero all'altezza. Ogni giorno avevo qualcosa da dimostrare, ogni giorno dovevo rispondere a qualcuno di loro e questo mi ha tenuto acceso, una volta che non ho avuto più quella fiamma dentro ho messo un punto alla mia carriera nel modo giusto e sono contento di averlo fatto. Ora sono pieno di quella vita e pronto a cominciarne un’altra".

Che ricordi ha in Italia-Svezia?
"Io credo tanto nel destino, probabilmente doveva andare così… Soprattutto al ritorno a San Siro abbiamo fatto di tutto e di più ma ci sono state un po’ di situazioni che hanno cambiato la partita; la fortuna devi anche essere bravo a portarla dalla tua parte. Credo che se tutto fosse andato in maniera lineare nel percorso che ci ha portato fin lì, ci saremmo qualificati. Ricordo che a partita finita nello spogliatoio non riuscivamo nemmeno a guardarci in faccia, è stato un momento difficile ma come sempre le cose che ti deludono maggiormente sono quelle che poi ti aiutano ad andarti a prendere delle rivincite. Da quel momento infatti abbiamo reagito e abbiamo conquistato l'Europeo dopo 60 anni".

Tornerebbe ancora al Milan?
"Ho fatto delle scelte che qualcuno non condividerà ma in quel momento per me era giusto lasciare il posto che consideravo casa, ovvero la Juventus. Non è stato certo facile ma senza quella decisione non sarei l’uomo che sono oggi e non avrei incontrato una persona così importante come Rino Gattuso. Nelle scelte che ho fatto io ho sempre cercato di portare le soluzioni mai problemi".

Dove si vede tra 10 anni?
"Vorrei stare in giacca e cravatta al di là della linea in una grande squadra o in Nazionale, sicuramente in questi 10 anni ci sarà tanto da lavorare ma anche tanto da vincere".

Articoli correlati
Bonucci: "Nessun favorito fra Napoli e Bologna. Juventus? Con Spalletti sta facendo... Bonucci: "Nessun favorito fra Napoli e Bologna. Juventus? Con Spalletti sta facendo ciò che sa fare"
Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire... Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire
Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non... Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non ci smonta"
Altre notizie Serie A
Bologna, ridotta la squalifica a Cambiaghi: l'attaccante ci sarà con la Fiorentina... Bologna, ridotta la squalifica a Cambiaghi: l'attaccante ci sarà con la Fiorentina
Fiorentina, c'è pure l'Al Sadd su Sohm: Mancini vuole il centrocampista in Qatar Fiorentina, c'è pure l'Al Sadd su Sohm: Mancini vuole il centrocampista in Qatar
Parma, Rinaldi: "L'esordio col Napoli è stato magico. Voglio restare, qui sto bene"... TMWParma, Rinaldi: "L'esordio col Napoli è stato magico. Voglio restare, qui sto bene"
Juventus, Spalletti: "Pensiamo solo al Cagliari. Adzic non si tocca" Live TMW Juventus, Spalletti: "Pensiamo solo al Cagliari. Adzic non si tocca"
Sorrisi dopo un rigore negato e doppia cifra a un passo: Leao, la cura Allegri funziona... Sorrisi dopo un rigore negato e doppia cifra a un passo: Leao, la cura Allegri funziona
Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"... Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"
Josep Martinez migliora, può recuperare per Inter-Arsenal: il punto sugli infortunati... Josep Martinez migliora, può recuperare per Inter-Arsenal: il punto sugli infortunati
Thereau: "La Fiorentina si salverà. A Firenze mi trovai bene". E su Astori: "Uomo... Thereau: "La Fiorentina si salverà. A Firenze mi trovai bene". E su Astori: "Uomo d'altri tempi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.2 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Maignan ha fatto la differenza. Questo un mese chiave per..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Allegri bravo a cambiare, ma fatico a pensare che finirà davanti all’Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, ridotta la squalifica a Cambiaghi: l'attaccante ci sarà con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, c'è pure l'Al Sadd su Sohm: Mancini vuole il centrocampista in Qatar
Immagine news Serie A n.3 Parma, Rinaldi: "L'esordio col Napoli è stato magico. Voglio restare, qui sto bene"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Pensiamo solo al Cagliari. Adzic non si tocca"
Immagine news Serie A n.5 Sorrisi dopo un rigore negato e doppia cifra a un passo: Leao, la cura Allegri funziona
Immagine news Serie A n.6 Bonucci: "Conte per un pari non dorme due notti. Non è secondo a nessuno per leadership"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Catanzaro, i convocati di Stroppa: torna Franjic, out Schingtienne per squalifica
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Col Mantova scontro diretto per la salvezza. Sarà crocevia importante"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ecco il nuovo centrale: depositato il contratto di Viti dal Nizza
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Da Pescara in poi, più cazzuti e vincenti: è arrivata l'ora di farlo"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sgabri: "Al Menti il gol più importante. Mercato? Qui sto benissimo"
Immagine news Serie B n.6 Un greco per la difesa del Mantova: in arrivo il mancino Chrysopoulos dall'AEK Atene
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, nuovo rinnovo per Macrì: il centrocampista offensivo firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.4 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.6 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)