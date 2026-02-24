Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Borussia Dortmund, Bellingham: "Sto crescendo molto. Domani gara tosta"

Borussia Dortmund, Bellingham: "Sto crescendo molto. Domani gara tosta"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:16Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance)

18:25 – Domani si giocherà Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League. Jobe Bellingham presenta così la gara valida per i playoff della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore giallonero in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:45.

19:00 - Comincia la conferenza stampa del giocatore

Come giudica la sua stagione?
"Mi trovo abbastanza bene e sto crescendo gara dopo gara. Spero di continuare così soprattutto domani che sarà una gara molto tosta".

Dove si vede migliorato?
"Sicuramente dal punto di vista fisico e tecnico. Non posso far altro che ringraziare i miei compagni e ovviamente lo staff per la fiducia nei miei confronti. Il mio obiettivo è sempre quello di alzare l'asticella".

Come si sta trovando in Germania?
"Molto bene. A Dortmund mi sto esprimendo imparando molto anche dall'ambiente. Sto imparando la lingua e mi sto esprimendo al meglio".

19:17 - Termina la conferenza stampa di Bellingham

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
