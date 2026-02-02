Udinese, Nani: "Mlacic in arrivo, in poche gare col suo talento ha attirato l'attenzione di tutti"

Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha preso la parola a Sky Sport prima della partita contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'acquisto del talentoso difensore Branimir Mlacic: "Sta arrivando ora, possiamo dire che è ufficiale. È un grande talento, che in poche partite ha già attirato le attenzioni di tutti. Ora non mettiamogli pressione, lasciamolo lavorare e poi raccoglieremo i frutti insieme a lui".

Su Bove al Watford, di cui è Nani è parimenti direttore: "Io e Bove ci siamo incontrati per caso in aeroporto mentre seguiva la Fiorentina in trasferta a Udine. Siamo arrivati a Trieste insieme, non c'era la macchina ad aspettarlo. Così l'ho fermato e gli ho proposto un passaggio. Si è fidato, abbiamo iniziato a parlare e a un certo punto gli ho detto: 'Presto lavoreremo insieme'. È stato un episodio divertente, un segno del destino. Siamo contentissimi per il ragazzo. Quando sarà pronto, gli daremo il bentornato nel calcio. È un ragazzo speciale".