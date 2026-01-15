TMW Radio Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Inter che vince e Napoli che pareggia. Cosa dice?

"Sul Napoli dico: sfortuna su episodi col VAR, perché ne sono successe tra Verona e Parma, ci metto dentro anche una serie di errori di valutazione sul mercato e anche degli errori da parte di Conte, che ha usato troppo i giocatori all'inizio che stavano bene e ha avuto a disposizione. E' vero che sei tirato per i tanti infortuni, e molti importantissimi, però la mia domanda è: quando avevi a disposizione Gilmour, Neres, Lang, perchè giocavano sempre gli stessi? Le rotazioni le ho viste quando si sono fatti male i giocatori, quindi a mio avviso se giocano sempre gli stessi, e questi hanno anche 30 anni, il rischio c'è. Poi la sfortuna c'è stata, perchè si sono fermati giocatori importanti. E poi 95 spesi tra Beukema, Lang e Lucca, per me sono soldi buttati via.

Non spendo 35 mln per uno che deve fare la panchina. Lucca non vale 35 mln ma neanche il Napoli. Sono stati fatti degli errori sul mercato. Come anche De Bruyne, che si sapeva che aveva problemi fisici non indifferenti, sennò il City non lo lasciava andare. E' stata un'operazione commerciale della società, che sperava fosse anche tecnica. Questo -6 alla fine è meritato, percé hai perso con Torino, Bologna, pareggiato con Como, Parma, Verona. La sfida Scudetto la gioca Juan Jesus e in panchina rimane Buongiorno. E poi dico: prendi Lucca come prima riserva di Lukaku?

E guardiamo l'Inter, che va a comprare 25 mln Bonny, la Juve a 45 mln Openda e il Napoli compra a 35 Lucca. Il più forte di gran lunga è Bonny e lo capiva anche un cieco...Antonio poi è un amico, ma non sarei partito così col Napoli. Il Parma giocava senza diversi titolari, io allora parto con le riserve. Poi se mi va male la partita metto Hojlund e la cambio. Alla fine ha dovuto far entrare Vergara".

Il gol di Pio Esposito è da Scudetto?

"Per me sì, può dare una direzione importante al campionato anche se siamo alla prima di ritorno. Ora gli altri non possono più sbagliare. Poi c'è anche il Milan, quindi occhio, che brutto e sornione è lì".

Roma e Juve, pensiero stupendo: possono credere allo Scudetto?

"La Roma può giocarsi la Champions, magari lo Scudetto no, la Juve uguale. Ma devo capire se sia Roma che Juve possono cambiare qualcosa con gli acquisti. Perché avranno anche loro le coppe".

Malen alla Roma, che ne pensa?

"So che lo cercava anche il Napoli. Credo che il Napoli abbia cercato poi lo scambio Ferguson-Lucca, questo è sicuro. Della Juve dico che devono dare una mano a Spalletti. Se la merita. Lui è più concentrato di fare bene e raggiungere l'obiettivo della Champions. E spera che una mano gli arrivi dal mercato, perché ha cercato di rabberciare alcune situazioni e ha migliorato tanti calciatori, che sono cresciuto tanto. E io una mano gliela darei, se fossi nella società. Chiesa? Se è l'unica alternativa ok. Ma Chiesa potrebbe essere anche un po' ingombrante. Spalletti ha detto che vuole un vice-Yildiz, e Yildiz come la prende? Chiesa ha una storia con la Juve, ha fatto incavolare i tifosi quando è stato ceduto. Potrebbe anche giocare a destra Chiesa, ma dico che l'ultimo Chiesa come è stato? Hai un allenatore ora che ti dà indicazioni e ti dice di cosa ha bisogno. Prendi almeno uno che vuole lui, se ne prendi almeno due. E secondo me devono darsi una mossa".