Brambati: "Comolli, Ottolini e Modesto non sono all'altezza della Juve. Qual è il ruolo di Chiellini?"

Massimo Brambati, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato a Netweek della Juventus, esprimendo tutti i suoi dubbi sul lavoro della dirigenza bianconera: "Per me il problema del mancato arrivo dell'attaccante sono i dirigenti, che non sono di livello. Il problema è a monte, relativo a chi ha portato Openda e Zhegrova. Poi hanno preso Spalletti, un allenatore che ci sta e ha fatto bene. A gennaio ha chiesto una mano, facendo il nome di Mateta, ma Comolli, Ottolini e Modesto non fanno un dirigente valido che può sedersi sulla poltrona della Juventus.

In passato i dirigenti compravano senza dire niente a nessuno Ibrahimovic o Vieira. Non lo sapeva nessuno, non come è successo con Ottolini che è andato a Istanbul per trattare En-Nesyri. Poi vorrei chiedere a Chiellini quale sia il suo ruolo. Ci ha detto che la trattativa per il marocchino non si sarebbe conclusa, ma è lo stesso che ha avvallato la scelta di prendere Openda in estate".