Kompany in tribuna per PSG-Bayern, Costacurta: "Come se mancasse un ingranaggio"

Questa sera alle ore 21:00 cominciano le semifinali di Champions League, con la prima sfida delle semifinali che mette contro Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi.

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha così analizzato i temi principali nell'introduzione alla super sfida di questa sera: "PSG e Bayern fanno un calcio attuale, quello che amo guardare. Hanno velocità, qualità e cercano di puntare l'avversario, di infastidirlo per farlo sbagliare. Sono due squadre maestre in queste situazioni".

Cosa significherà per il Bayern Monaco dover fare a meno della presenza in panchina del suo allenatore Vincent Kompany, che sarà in tribuna perché squalificato? Sul tema, parla così Costacurta: "Come se mancasse un piccolo ingranaggio, a volte quei suggerimenti e quelle due-tre informazioni, potrebbe destabilizzare qualcuno. Non credo valga per i giocatori di questa sera, ma comunque…".