Live TMW Brann, Alexandersson: "Il Bologna ha meritato. Rosso? Poteva starci anche per Bernardeschi"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine dell'eliminazione del Brann contro il Bologna nel ritorno dei playoff di Uefa Europa League 2025-2026 (1-0 il risultato finale firmato dalla rete di Joao Mario), è intervenuto Freyr Alexandersson. Il tecnico dei norvegesi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.26 - Inizia la conferenza stampa di Freyr Alexandersson.

L'espulsione ha cambiato una gara che fin lì stavate meritando di portare a casa più del Bologna?

"Sono d'accordo. Abbiamo giocato i primi 35 minuti in maniera fantastica e poi siamo rimasti in 10 contro 11. Tuttavia mentalmente e tatticamente siamo stati forti anche in inferiorità numerica ed il loro portiere è stato strepitoso. Secondo i parametri del calcio europeo siamo stati bravi, ma poi nella ripresa il Bologna ha fatto un buon pressing alto. Sono comunque orgoglioso dei miei giocatori, ma il Bologna merita il passaggio del turno perché ha avuto attenzione ai dettagli. Auguro loro buona fortuna per gli ottavi".

Cosa pensa dell'espulsione?

"Sicuramente delusione. È stata una brutta batosta per noi. Il rosso poteva starci ma il fallo di Sorensen non era intenzionale. Se l'arbitro avesse dato il giallo penso che il Var non avrebbe cambiato la decisione. Non ho capito il metro di giudizio tenuto dall'arbitro: anche sulla gomitata di Bernardeschi poteva esserci il rosso. È frustrante".

Quali sono le sue sensazioni a caldo ora che questa avventura è terminata?

"Sono triste, ma enormemente fiero ed orgoglioso. Sono ricco di sentimenti contrastanti. Ringrazio tutti i nostri tifosi che sono stati magici ovunque siamo andati. Voglio tantissimo riportare il Brann in Europa perché significherebbe molto per noi, per i tifosi e per la città di Bergen".

Come ha trovato i giocatori nello spogliatoio?

"Non ho ancora avuto modo di parlare al gruppo, ma ho incrociato qualcuno ed era allo stesso tempo triste ed orgoglioso".

Cosa significa per lei l'affetto mostrato dai tifosi a fine gara?

"Siamo noi che siamo grati a loro. Voglio che siano orgogliosi di noi. Abbiamo pensato molto a creare sensazioni belle nei nostri supporter ed essere dei modelli per tutti. Mi piace la loro passione, anche quando mi criticano per le scelte. Ciò che non mi piace è chi scrive sui social con un falso nome".

23.26 - Termina la conferenza stampa di Freyr Alexandersson.