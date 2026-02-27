Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 febbraio
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, PINSOGLIO HA FIRMATO FINO AL 2027. LA PROSSIMA SETTIMANA L'ANNUNCIO DEL RINNOVO DI MCKENNIE. INTER, OCCHI SU PEDRO PORRO: IL TOTTENHAM CHIEDE 25 MILIONI DI EURO. MILAN, PREMIER LEAGUE E ARABIA SAUDITA SU PULISIC. LAZIO, PROVEDEL SPERA DI PROLUNGARE: MOLTO DIPENDERÀ DA SARRI

Ivan Provedel ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2027, ma ha già fatto sapere di voler restare. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'estremo difensore spera di rinnovare ed è pronto a firmare se la proposta della società sarà soddisfacente. Molto dipenderà pure dal futuro di Sarri e dal poco probabile ritorno di Mandas.

Christian Pulisic non sta vivendo il suo miglior momento da quando è arrivato al Milan e di conseguenza anche il club rossonero si guarda intorno, visti i continui problemi fisici. Secondo Tuttosport, lo statunitense ha tanti estimatori in Premier League e anche in Arabia. Il Mondiale, in tal senso, sarà importantissimo.

Già da giorni vi stiamo raccontando della trattativa oramai in definizione per il rinnovo con la Juventus di Weston McKennie, giocatore in scadenza e tuttofare bianconero. La dirigenza e il suo entourage hanno definito un nuovo accordo che porterà lo statunitense a firmare fino al giugno del 2030, con ingaggio che sarà adeguato al suo nuovo status all'interno della squadra. Il tutto con la regia di Luciano Spalletti, suo primo sponsor in questo senso. La prossima settimana, dalle ultime raccolte, si passerà alle questioni formali con la firma vera e propria e l'annuncio ufficiale da parte del club.

La Juventus ha definito il rinnovo del contratto del terzo portiere Carlo Pinsoglio. L'estremo difensore, che era in scadenza al termine dell'attuale stagione, ha prolungato fino al giugno del 2027.

L'Inter guarda con attenzione ai possibili nuovi arrivi sulla fascia destra. La partenza di Dumfries è un'ipotesi non così remota e così tra le alternative a Palestra per sostituire l'olandese per L'Interista c'è Pedro Porro del Tottenham, per cui gli Spurs chiedono 25 milioni di euro.

OCCHIO A SIMONE INZAGHI, RISCHIA LA PANCHINA ALL'AL HILAL. PAOLO MONTERO SARÀ L'ALLENATORE DI BALOTELLI. GUIDERÀ L'AL ITTIFAQ DI DUBAI. IL SIVIGLIA ANNUNCIA L'INGAGGIO DI PATRIK MERCADO: L'ECUADORIANO PRIMO ACQUISTO DEL 2026/27. IL BRENTFORD È 7° IN PREMIER E BLINDA IL SUO ALLENATORE: RINNOVO FINO AL 2032 PER ANDREWS

Stando alle indiscrezioni che arrivano dall'Arabia Saudita, la panchina di Simone Inzaghi all'Al Hilal sarebbe tutt'altro che salda. Negli ultimi cinque giorni sono arrivati due deludenti pareggi e la squadra, dopo 23 giornate di campionato, è attualmente terza se pur con un distacco di soli tre punti dalla capolista Al Nassr. Meglio in AFC Champions League dove l'Al Hilal ha vinto il suo raggruppamento accedendo agli ottavi di finale. Tuttavia, i risultati non sono in linea con le aspettative, soprattutto alla luce degli oltre 170 milioni spesi in cartellini. Il mercato di gennaio, che ha portato un giocatore top come Karim Benzema, non solo non ha aiutato ma ha creato ulteriore malcontento poiché ha portato al "taglio" di Darwin Nunez, pagato 53 milioni e ora non utilizzabile nella Saudi Pro League per raggiunto numero di stranieri tesserabili. A Inzaghi viene inoltre imputato l'aver dilapidato un corposo vantaggio in classifica, considerando che al termine del girone d'andata la squadra era prima a +5 dall'Al Nassr. Per il tecnico di Piacenza saranno decisive le prossime settimane.

Paolo Montero sarà l'allenatore di Mario Balotelli. A dare l'annuncio Andrea Fulco, figura di riferimento del club di Dubai che ha peraltro portato già a vestire la maglia giallonera Mario Balotelli: "Orgoglioso di annunciare un passo fondamentale per il nostro progetto. Accogliamo Paolo Montero come nuovo allenatore dell’Al Ittifaq: una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione" sono state le sue parole. Nei giorni scorsi avevamo riportato di una risoluzione in atto con la Juventus da parte di Montero. Alla guida della Next Gen bianconera per parte della stagione 2024/25, Montero era ancora sotto contratto con la società torinese e domani dovrebbe risolvere il contratto per poi firmare col suo nuovo club.

Siviglia e Independiente del Valle hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista ecuadoriano Patrick Mercado, classe 2004. L’operazione sarà ufficializzata solo durante la finestra estiva del mercato 2026/27, quando il giocatore si unirà formalmente al club spagnolo. Mercado, 22 anni, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano. Nella stagione 2025 è stato premiato come Miglior Giocatore e Miglior Centrocampista Offensivo agli EL PRO Awards ecuadoriani. Lo scorso anno ha chiuso la stagione con sette gol e undici assist, numeri che hanno confermato il suo ruolo di protagonista in campo. Il giocatore vanta anche tre presenze con la nazionale maggiore dell’Ecuador, tutte nella fase di qualificazione al Mondiale 2026. La Tri affronterà Germania, Curaçao e Costa d’Avorio nel girone di qualificazione, un banco di prova importante per Mercado prima del suo trasferimento in Europa.

Settimo in Premier League, il Brentford FC ha annunciato questo giovedì il rinnovo del proprio allenatore: mister Keith Andrews."Siamo lieti di annunciare che Keith Andrews ha firmato un nuovo contratto come Head Coach fino all’estate del 2032", hanno dichiarato le Bees in una nota ufficiale. Anche il profilo social del club ha celebrato l’accordo con un messaggio: "Siamo felici di annunciare che Keith Andrews ha firmato un nuovo contratto come Head Coach fino all’estate del 2032. Congratulazioni, Chief".

Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
