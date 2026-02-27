Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Fiorentina fa gli incubi ma si salva nei supplementari. Jagiellonia eliminato e ottavi acciuffati

La Fiorentina fa gli incimi ma si salva nei supplementari. Jagiellonia eliminato e ottavi acciuffati
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 00:53
Niccolò Righi

Lo 0-3 con cui la Fiorentina aveva messo in ghiaccio la gara di andata contro lo Jagiellonia invitava ad un ritorno di gestione. E invece se c’è una cosa che i viola hanno insegnato in questa stagione è che possono scivolare anche nella buccia di banana più innocua. Ed è così che la squadra di Vanoli si rende autrice di 60 minuti horror in cui i polacchi gli rendono i tre gol incassati a Bialystok e costringono ai tempi supplementari. Alla fine ci pensano Fagioli e Fabbian, nel secondo tempo dei tempi addizionali, per fissare il punteggio sul 2-4 che permette ai toscani di volare agli Ottavi, dove ci sarà una tra Strasburgo e Rakow.

Clicca qui per leggere le pagelle a cura della redazione di TuttomercatoWeb.

La partita
Lo Jagiellonia parte molto forte e ci mette appena un tempo a riaprire il discorso qualificazione sfruttando le dormite di una Fiorentina probabilmente con la testa già al campionato e un Comuzzo sempre in difficoltà con Pululu. È proprio da una triangolazione del centravanti che nasce la rete al 23’: l’angolano è bravo a prendere la posizione sul 2005 e a servire l’ingresso di Mazurek, il quale sfrutta una dormita di Mandragora, si presenta davanti a Lezzerini e non fallisce il più facile dei tap-in. Sul finire di primo tempo arriva la doccia freddissima per i viola, ancora puniti da Mazurek che raccoglie un pallone vagante in area, calcia a giro ed è anche fortunato a trovare la deviazione di Comuzzo che manda completamente fuori giri Lezzerini per lo 0-2. La ripresa riparte come peggio non poteva per la Fiorentina: dopo quattro minuti Pozo parte sulla destra e serve al centro Pululu, ancora in vantaggio nel duello con Comuzzo. L’angolano è bravissimo nel difendere spalle alla porta, a vedere sulla destra il movimento avventato di Dodo e a servire a rimorchio ancora Mazurek, che completa la sua notte magica con la tripletta che riapre la qualificazione. Sullo 0-3. Ai supplementari, dopo un tempo in cui succede poco e nulla, nella secondo tempo la Fiorentina trova il tanto agognato gol con Fagioli e poco dopo la rete del raddoppio con la zampata di Fabbian su tiro a botta sicura di Kean. I viola non di possono rilassare però neanche negli ultimi 5 minuti perché Imaz trova il gol del 2-4 su gentile concessione di De Gea, autore di una papera che tiene con il fiato sospeso tutto il franchi per i tre minuti addizionali prima che l’arbitro decreti la fine del match.

Le parole di Vanoli
Nel post partita, intervenuto in conferenza stampa, Paolo Vanoli ha commentato così il ko: “Se abbiamo fatto un primo tempo così mi prendo io la responsabilità, significa che non sono riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Ma a loro non posso dire niente. Abbiamo fatto due passi indietro ma per come vedo io il calcio non possono che farci altro che bene. Non va gettato tutto al vento perché è da queste partite che si può crescere. Mi dispiace solo aver buttato via energie preziose in vista di una trasferta importante come quella di Udine lunedì sera, ma siamo contenti del passaggio del turno”.

Editoriale di Marco Conterio
