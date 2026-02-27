Il Bologna batte il Brann con Joao Mario, Italiano lo invita a sorridere. E bacchetta Dallinga

Il Bologna soffre in avvio, poi però sfrutta la superiorità numerica, batte 1-0 il Brann e vola agli ottavi di finale di Europa League. Decisivo il gol di Joao Mario al 56'. Prestazione di gran livello per Skorupski, che salva i suoi in almeno 3 occasioni, ma anche per Rowe, imprendibile sulla fascia sinistra. Positiva pure la prova di Bernardeschi, sempre pimpante e nel vivo del gioco.

È un Vincenzo Italiano che ancora una volta non abbassa le armi quello giunto ai microfoni di Sky dopo il match. Neanche l'1-0 al Brann lo ha reso tranquillo: "Ho letto di Odgaard ai margini, non mi capacito di come certe cose vengano scritte. Ha grande capacità di tenere la palla a prescindere che giochi dall'inizio o meno. Joao è stata una bella sorpresa, deve sorridere un po' di più. Si sta dimostrando il giocatore titolare del Porto e che si è guadagnato la chiamata della Juve. Si è comportato bene e ha fatto anche gol".

Il tecnico in conferenza non ha risparmiato una frecciata a Dallinga: "Non mi è piaciuto come è entrato nell'ultima partita con l'Udinese. Il suo compagno di reparto (Castro, ndr) sta mostrando qualcosa in più, sta meglio e sta avendo giustamente più minuti. Se lunedì sarà della partita a Pisa dovrà farmi ricredere con una prestazione all'altezza. A Bergen mi era piaciuto". Infine due battute sul possibile prossimo avversario: "Vorrei evitare la Roma, non perché il derby italiano sia più insidioso ma perché vorrei che rimanessero due italiane dentro la competizione".