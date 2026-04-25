Bremer: "La Juve galleggia da 6 anni. Qui sto bene, ma non posso aspettare. Voglio vincere"

Parole per certi aspetti dure quelle di Gleison Bremer, difensore della Juventus, nella sua conferenza stampa di oggi alla vigilia della sfida contro il Milan. Interpellato sul rinnovo di Luciano Spalletti il brasiliano ha dichiarato: "La società ha preso questa decisione di rinnovarlo, da quando è arrivato è cambiata tanto la squadra. La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere. Io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare".

Ha parlato con Alisson?

"Non si può galleggiare 6 anni, devi vincere, puntare allo Scudetto ma ora è presto per dire Scudetto l’anno prossimo. La società ha rinnovato i contratti, c’è Yildiz, McKennie. Dobbiamo finire la stagione e vedere che mercato farà. Non ho parlato con Alisson sicuramente è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio che è tornato bene. A questo ci penserà la società e non spetta a me".

Potevate fare di più in questa stagione?

"Assolutamente. Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto. Dovevamo fare molto meglio soprattutto in Coppa Italia e Champions League. Ora è passato e dobbiamo guardare avanti".