Bremer scrive alla Brignone: "Sei stata un'ispirazione dopo questi mesi di recupero insieme"

Ieri Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina, completando un percorso che, solo pochi mesi fa, sembrava in salita. Meno di un anno fa l’azzurra era stata infatti costretta a fermarsi per un serio infortunio al ginocchio, affrontando poi un lungo e delicato iter di recupero.

La riabilitazione si è svolta al JMedical, dove la campionessa ha condiviso parte del suo percorso con Gleison Bremer. Anche il difensore della Juventus stava lavorando per tornare in campo dopo la rottura del legamento crociato, incrociando così la strada della sciatrice azzurra nei mesi più complessi della riatletizzazione.

Proprio Bremer, attraverso una Instagram Story, ha voluto celebrarne il trionfo: "Complimenti Federica Brignone. Vederti vincere dopo questi mesi di recupero trascorsi insieme è d'ispirazione. Sei una campionessa! Molto felice per te", ha scritto il centrale brasiliano.