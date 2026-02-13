Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, Hiljemark: "Abbiamo dormito in due situazioni, ma la squadra è stata resiliente"

Pisa, Hiljemark: "Abbiamo dormito in due situazioni, ma la squadra è stata resiliente"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:23Serie A
Marco Pieracci

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, commenta così ai microfoni di DAZN la sfida persa 2-1 in casa contro il Milan: "Tatticamente la partita è venuta in maniera fantastica, ma abbiamo dormito in due situazioni e quando giochi contro il Milan prendi gol. Abbiamo sofferto un po' con la palla nel primo tempo, nel secondo abbiamo giocato di più e il pareggio era molto positivo. Poi dopo aver preso il 2-1 è diventato tutto più difficile".

Dove si deve migliorare?
"Stiamo migliorando nelle fasi di gioco, prendendo più ritmo dentro la partita. Dobbiamo lavorare su questo, perché abbiamo la qualità, se butti sempre la palla devi fare la fase difensiva per novanta minuti e diventa difficile. Secondo me su questo si può migliorare. Il Milan gioca molto col pallone, dovevamo cercare le transizioni che abbiamo fatto bene nel primo tempo ma con poca qualità mentre nel secondo abbiamo fatto meglio e questo è quello che dobbiamo fare contro le grandi squadre".

La prossima è il derby con la Fiorentina...
"Io penso sempre alla prossima partita, ne mancano tredici e la strada è lunga. Ho visto una squadra resiliente, è molto importante in questo momento".

Articoli correlati
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Pisa, Hiljemark: "Dobbiamo rimanere fiduciosi, ci sono ancora 13 partite" Pisa, Hiljemark: "Dobbiamo rimanere fiduciosi, ci sono ancora 13 partite"
Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"... Pisa, Hiljemark: "Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca Tramoni"
Altre notizie Serie A
Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto... Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"... Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."... Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show,... A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per... Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino... Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus
Le più lette
1 14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.3 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.4 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.5 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.6 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.7 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Immagine news Serie A n.2 Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Immagine news Serie A n.3 Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
Immagine news Serie A n.4 A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Immagine news Serie A n.5 Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Immagine news Serie A n.6 Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Immagine news Serie C n.3 Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Immagine news Serie C n.4 Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Cutolo su Bucchi: "Allenatore straordinario, ci ha dato mentalità e identità precise"
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera riparte da Braglia: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.3 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…