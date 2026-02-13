Pisa, Hiljemark: "Abbiamo dormito in due situazioni, ma la squadra è stata resiliente"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, commenta così ai microfoni di DAZN la sfida persa 2-1 in casa contro il Milan: "Tatticamente la partita è venuta in maniera fantastica, ma abbiamo dormito in due situazioni e quando giochi contro il Milan prendi gol. Abbiamo sofferto un po' con la palla nel primo tempo, nel secondo abbiamo giocato di più e il pareggio era molto positivo. Poi dopo aver preso il 2-1 è diventato tutto più difficile".

Dove si deve migliorare?

"Stiamo migliorando nelle fasi di gioco, prendendo più ritmo dentro la partita. Dobbiamo lavorare su questo, perché abbiamo la qualità, se butti sempre la palla devi fare la fase difensiva per novanta minuti e diventa difficile. Secondo me su questo si può migliorare. Il Milan gioca molto col pallone, dovevamo cercare le transizioni che abbiamo fatto bene nel primo tempo ma con poca qualità mentre nel secondo abbiamo fatto meglio e questo è quello che dobbiamo fare contro le grandi squadre".

La prossima è il derby con la Fiorentina...

"Io penso sempre alla prossima partita, ne mancano tredici e la strada è lunga. Ho visto una squadra resiliente, è molto importante in questo momento".