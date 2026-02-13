Live TMW
Milan, Allegri: "Il Pisa è stato molto bravo nel rimanere in partite, vincere non p mai semplice soprattutto dopo due ettimane di sosta"
INIZIO CONFERENZA 23:08
Può dare un giudizio sulla partita?
"Il Pisa è stato molto bravo nel rimanere in partite, vincere non p mai semplice soprattutto dopo due ettimane di sosta. Ora penseremo a Como".
Cosa ci può dire su Modric?
"Lui è un giocatore eccezionale soprattutto a livello umano, oltre che tecnico".
Sui singoli Fullkrug e Nkunku?
"Fullkrug ha fatto una buona partita, gliel'ho detto io di battere il rigore, Nkunku è stato tolto per scelta tecnica".
Fine conferenza 23:13
