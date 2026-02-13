Live TMW
Milan, Ricci: "Modric è un campione, impariamo tantissimo da lui ogni giorno"
A breve le dichiarazioni di un Ricci al termine di Pisa Milan. Diretta testuale a cura di TMW .
Che Pisa hai visto essendo pisano?
"Tornare fa sempre piacere, ormai non ho molto temopo per tornare qui dato che ormai vivo a Milano. Il Pisa è una squadra molto ostica e spero si salvino":
Un commento su Modric?
"Nonostante l'età ci insegna tantissimo ogni giorno, mi fa molto piacere confrontarsi con lui ogni giorno".
