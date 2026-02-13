Live TMW Milan, Ricci: "Modric è un campione, impariamo tantissimo da lui ogni giorno"

Che Pisa hai visto essendo pisano?

"Tornare fa sempre piacere, ormai non ho molto temopo per tornare qui dato che ormai vivo a Milano. Il Pisa è una squadra molto ostica e spero si salvino":

Un commento su Modric?

"Nonostante l'età ci insegna tantissimo ogni giorno, mi fa molto piacere confrontarsi con lui ogni giorno".