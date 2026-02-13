Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria di questa sera contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni: "A questo punto della stagione è importante prendere tre punti, anche se avremmo potuto giocare meglio e chiuderla prima. Questi tre punti sono pesantissimi".

Su cos'è cambiato con Allegri: "Siamo più un blocco con Allegri, difendiamo insieme e siamo più esigenti. Il Milan oggi è più solido, lavoriamo tutti insieme per non prendere gol".

Su dove guardare in classifica, se su o giù: "Noi guardiamo solo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Mercoledì c'è il Como, sarà un'altra partita difficile e ora dobbiamo riposarci".

Sul gol partita di Modric: "Modric è una leggenda, un esempio per tutti noi. Quando abbiamo bisogno di un campione come lui, Luka c'è sempre. Oggi ha vinto la partita per noi, siamo contenti perché è sempre un esempio".