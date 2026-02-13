Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb

Come già emerso nella giornata odierna, a seguito dell'esonero di Marco Marchionni, il Ravenna ha deciso si affidare la panchina ad Andrea Mandorlini, padre del Direttore Sportivo del club, Davide, e del centrocampista giallorosso Matteo; dopo tre anni dalla sua ultima avventura in Italia, quindi, il tecnico torna in pista nel Bel Paese, che torna a vederlo tra i protagonisti dopo lo sciagurato playout perso contro l'Albinoleffe, quando - appunto tre anni fa - allenava il Mantova, anche allora da subentrato.

La posizione di classifica del Ravenna è comunque ben differente dalla zona playout, i romagnoli sono secondi a dieci punti dalla vetta quando mancano ancora 12 giornate al termine della regular season, ma il prossimo turno è ormai imminente: i giallorossi scenderanno in campo domenica. Con un avversario tutt'altro che facile, la Juventus Next Gen, quarta nella classifica del Girone B di Serie C e a dieci lunghezze esatte da quel prima citato secondo posto. Attenzione però, la sfida rischia di complicarsi ulteriormente se si guarda una recente statistica. Nel turno infrasettimanale da poco archiviato, i baby bianconeri hanno battuto la Sambenedettese 4-2, e la particolarità era che il tecnico dei marchigiani, Marco Mancinelli, era all'esordio sulla panchina rossoblù, esattamente come domenica lo sarà Mandorlini.

Certo, è questo un dato frivolo, non legato al campo ma alla cabala, però si sa, anche l'aspetto emotivo - alle volte - può avere il suo peso...