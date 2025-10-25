Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, David Neres: "Dovevamo reagire. Falso 9? Non importa dove, mi basta giocare"

Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:53Serie A
Giacomo Iacobellis

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una squadra molto forte, ma anche noi lo siamo. Dovevamo reagire dopo la grande sconfitta, siamo rimasti a testa alta".

Sul ruolo inedito in attacco: "Mi sento a mio agio a giocare. Non importa dove. Dove l’allenatore ha bisogno, dove la squadra ha bisogno, io voglio giocare e provare a dare il massimo".

Sui suoi movimenti in campo stasera: "Ovviamente sono cambiati, ma i miei compagni conoscono il mio stile di gioco ed io conosco il loro. Così proviamo sempre ad aiutarci l’uno con l’altro e provando a muoverci. Questo è molto importante. Mi sono sentito bene, mi sono sentito a mio agio, ma come ho detto prima mi interessa giocare non importa in quale posizione".

Sul fattore Maradona: "È molto importante per noi avere il supporto dei nostri tifosi allo stadio, soprattutto dopo queste settimane dure, in particolare in Champions League. Oggi è stato incredibile per noi".

