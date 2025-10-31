Briatore: "Ora Spalletti si tatui la Juve sull'altro braccio come ha fatto per lo scudetto del Napoli"

"Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull'altro braccio". A dirlo è stato l'imprenditore Flavio Briatore, in veste di tifoso juventino, nelle scorse ore a Torino a margine della presentazione ufficiale del nuovo Crazy Pizza, un ristorante del gruppo Majestas fondato tra gli altri dallo stesso Briatore.

"La dirigenza - ha proseguito Briatore sulla Juventus - ha gestito male la squadra e spendendo un sacco di soldi". Ma Briatore vorrebbe comprarla? A precisa domanda l'imprenditore ha risposto così: "No no, sono super impegnato in Formula 1 con la Alpine. E ho già avuto una squadra di calcio", ha aggiunto ricordando l'acquisto nel 2007 del club inglese Queens Park Rangers.

Uno degli aspetti di maggior discussione attorno alla figura di Spalletti in questi ultimi giorni, infatti, ha riguardato il suo legame con il Napoli, la squadra con cui è riuscito a vincere il suo unico campionato di Serie A, riportando lo Scudetto in azzurro dai tempi di Maradona e suggellando il legame con un tatuaggio che mostra il 3 al centro del gagliardetto tricolore di forma triangolare che rappresenta la vittoria del torneo. Secondo alcuni un elemento di difficoltà per chi si appresta adesso a prendere le redini degli acerrimi rivali della Juventus.