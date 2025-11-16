Il Corriere dello Sport apre con l'Intervista a Briatore: "Crazy Juve, ora serve stabilità"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Daniel Uccellieri
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina apre in prima pagina con l'intervista a Flavio Briatore: "Crazy Juve, ora serve stabilità. Ai tempi di Giraudo e Moggi, la sfida era tra bianconeri e Milan: oggi è Inter-Napoli. Il prodotto lo fanno gli uomini giusti".

In taglio alto il quotidiano dedica spazio all'Italia, impegnata questa sera contro la Norvegia: "Per la maglia". Per evitare il playoff servirebbe un 9-0. Corsa al Mondiale, Gattuso vuole la sesta vittoria di fila: "Questa gara ci farà capire a che punto siamo". Haaland: "Pio Esposito? Non lo conosco".

