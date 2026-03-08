Allegri al Real Madrid? Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti"

Arriva il derby di Milano e in casa rossonera si parla anche della possibile permanenza di Massimiliano Allegri in panchina. In questi giorni infatti il tecnico del Diavolo è stato chiacchierato come possibile sostituto di Arbeloa al Real Madrid. Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport l'ex centrocampista ed oggi allenatore, Christian Brocchi, ha dichiarato in merito: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti. Io penso che l’unico obiettivo sia tornare in Champions: sarebbero tutti contenti, era l’obiettivo fissato dalla società".

Sul suo futuro ha parlato in conferenza stampa lo stesso Allegri: "Sono legato al Milan fino al 2027. il mio futuro è domani, io sto bene al Milan e sono molto contento. Abbiamo iniziato un percorso a luglio. La società sta lavorando per il futuro del club. Ma fino a che non raggiungeremo l'obiettivo, bisognerà rimanere su quello che è il presente. Non abbiamo ancora raggiunto niente".

Brocchi ha poi parlato della stagione del Milan: "Sicuramente resta un po’ di amaro in bocca, perché era l’ultima squadra che poteva giocarsi lo scudetto, ma gli ultimi risultati hanno messo la parola fine a questa rincorsa. Però Allegri e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro: il ds è stato fondamentale per cementare il gruppo e far nuovamente vivere emozioni ai tifosi, come sarebbe il ritorno in Champions. È lì che il Milan deve stare".