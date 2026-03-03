Bruno: "Inter la più forte d'Italia, non si discute. Como, tanti giovani con un fisico 'normale'"

Tiferà Como questa sera Pasquale Bruno. L'ex difensore della formazione lariana ha parlato all'edizione odierna de La Repubblica della squadra di Cesc Fabregas: "Mi piace che sono tutti giovani e con un fisico normale, non giganti. Sono convinto che i grandi calciatori abbiano una statura media, un passo, un’eleganza, una tecnica che chi è troppo alto non può avere. Fabregas ha riprodotto il gioco del Barcellona suo e dei suoi compagni di merende a centrocampo.

Solo i difensori sono altissimi: ormai sembra che se non sei almeno 1,90 là dietro non puoi trovare spazio. Ma mi chiedo: Fabio Cannavaro, che è 1,76, oggi non potrebbe giocare ad alti livelli? Ma poi vedete i difensori di adesso?".

Avversario di questa sera l'Inter: "La più forte d’Italia, non si discute. Che ha 10 punti di vantaggio in campionato ma in Champions è uscita con il Bodo, una squadra normale. E questo fa riflettere. Certo i norvegesi sono ben organizzati e corrono tanto ma anche ai tempi gli altri andavano più veloci di noi. Però le squadre italiane avevano i fuoriclasse che facevano la differenza. Non voglio vincere facile con Maradona, ma insomma abbiamo portato a casa un Mondiale nel 2006 tenendo in panchina uno fra Totti e Del Piero".