Rigore revocato alla Fiorentina, Budel: "A me queste cose fanno arrabbiare. Non si capisce il gioco"
“A me fanno arrabbiare, queste cose qua fanno parte del calcio”. Alessandro Budel, seconda voce di Dazn per Fiorentina-Cremonese, commenta così l’intervento VAR che ha portato a togliere il rigore inizialmente concesso da La Penna ai viola per trattenuta di Baschirotto su Piccoli.
La review è stata chiamata, e ha portato alla revoca del penalty, per le trattenute reciproche tra i due, anziché univoca da parte del difensore grigiorosso. Decisione errata secondo l’ex centrocampista: “Sennò ogni mezzo secondo c’è un fallo. Come fai a rivedere quelle cose lì? Fa parte del mestiere, del gioco. Lo tiene lontano, sono trattenute normali. È tutto complicato, è l’interpretazione del gioco che non c’è”
