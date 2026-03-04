Fabregas provoca l'Inter: "In campionato dominano, ieri hanno scelto di non attaccare"

Per commentare lo 0-0 maturato nella gara di andata di Coppa Italia tra il Como e l'Inter è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A il tecnico dei lariani Cesc Fabregas. Queste le sue parole: "La squadra ha lottato, ha saputo gestire bene i momenti e abbiamo sempre avuto più opportunità rispetto ai nostri avversari di segnare e andare in vantaggio. L'Inter non è mai arrivata alla nostra porta, noi invece abbiamo avuto tre opportunità importanti per segnare. Non lo abbiamo fatto ed è un peccato, però ora mettiamo il ritorno da parte perché ci sono ancora tante gare di campionato da giocare".

Sulla possibilità di giocarsi una finale storica a San Siro, Fabregas ha aggiunto: "Abbiamo guadagnato l'opportunità di andare là e sognare. Se due anni fa mi aveste chiesto se fosse possibile, avrei detto che sarebbe stato molto difficile". E ancora sul match: "L'Inter ha fatto una gara diversa da quelle a cui ci siamo abituati in campionato: è passata dall'essere dominante nel pressing e nell'aggressione a una squadra che negli ultimi 10 minuti ha scelto di non attaccare. Pensano che se la possono giocare meglio a San Siro e noi dovremo andare lì a giocarcela con personalità".

Infine, il tecnico spagnolo non ha nascosto il proprio orgoglio per giocare certi tipi di partire: "E' una goduria essere qua e vivere questi momenti che fanno crescere tutti. Siamo una famiglia, dobbiamo continuare così".