TMW Buffon sulla Serie A: "Lotta serrata, livello di tutto rispetto. E che spot Inter-Napoli..."

Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Gigi Buffon ha parlato così dell'ex calciatore e allenatore, scomparso tre anni fa: "Gianluca è un ricordo indelebile, sempre presente perché alla fine il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori e un'epoca retorica che inevitabilmente vivrà per sempre".

Sei stato un grandissimo campione dentro e fuori dal campo, quando giocavi tu, quando giocava lui, il livello della Serie A era veramente al top, era il campionato forse più bello del mondo. Ti chiedo invece un'opinione su questo campionato che comunque è combattuto.

"A me sembra un campionato molto godibile, abbiamo visto domenica scorsa una delle più belle partite, è stato anche uno spot incredibile per il nostro campionato che è stata Inter-Napoli. Davanti mi sembra che ci sia una lotta serrata e quindi credo che anche il livello sia dei calciatori che del nostro campionato, che degli allenatori che rappresentano le squadre del nostro campionato siano veramente di tutto rispetto".

Riguardo l'Europa ci avviciniamo alla ripresa della Champions League, come vedi la Juve e gli altri italiani?

"Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere, secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".