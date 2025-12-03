La Juventus supera l'Udinese, Tuttosport in prima pagina: "Col vento in Coppa"
"Col vento in Coppa": questo è il titolo scelto come il principale della prima pagina odierna di Tuttosport. Juventus alla terza vittoria di fila: autorete e rigore, Udinese ko. Il 17enne Parla prima beffa Sava per anticipare David (buona prova e gran gol annullato) e poi stende Cabal in area e Locatelli fa 2-0. Ai quarti di Coppa Italia Atalanta o Genoa.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Mercato: l'ultimo fallimento di Cairo". Solo i conti in attivo per il Toro. Tutti i "rinforzi" hanno deluso, a parte Simeone: le carenze non sono state colmate. Ma il presidente avverte Baroni: "Confido che trovi la squadra".
