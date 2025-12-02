Serie A, la Flop 20 dopo 13 giornate: David ancora da incubo. Tanta Fiorentina presente
Inalterato il podio della Flop 20 di Serie A, con Jonathan David che colleziona l'ennesimo 5. 12 le squadre rappresentate, dominio Fiorentina con 5 giocatori. Seguono Genoa, Lazio, Pisa e Torino a 2. Infine Como, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Parma e Verona a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Jonathan David (Juventus) 5.31 (8)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.43 (7)
3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45 (10)
4. Dodò (Fiorentina) 5.50 (13)
5. Marius Marin (Pisa) 5.50 (9)
6. Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50 (7)
7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.55 (11)
8. Simon Sohm (Fiorentina) 5.56 (9)
9. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56 (8)
10. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)
11. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)
12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)
13. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (11)
14. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.59 (11)
15. Kristjan Asllani (Torino) 5.60 (10)
16. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)
17. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)
18. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)
19. Valentin Carboni (Genoa) 5.64 (7)
20. Alvaro Morata (Como) 5.65 (10)
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
