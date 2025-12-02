Serie A, la Flop 20 dopo 13 giornate: David ancora da incubo. Tanta Fiorentina presente

Inalterato il podio della Flop 20 di Serie A, con Jonathan David che colleziona l'ennesimo 5. 12 le squadre rappresentate, dominio Fiorentina con 5 giocatori. Seguono Genoa, Lazio, Pisa e Torino a 2. Infine Como, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Parma e Verona a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Jonathan David (Juventus) 5.31 (8)

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.43 (7)

3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45 (10)

4. Dodò (Fiorentina) 5.50 (13)

5. Marius Marin (Pisa) 5.50 (9)

6. Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50 (7)

7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.55 (11)

8. Simon Sohm (Fiorentina) 5.56 (9)

9. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56 (8)

10. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)

11. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)

12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)

13. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (11)

14. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.59 (11)

15. Kristjan Asllani (Torino) 5.60 (10)

16. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)

17. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)

18. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)

19. Valentin Carboni (Genoa) 5.64 (7)

20. Alvaro Morata (Como) 5.65 (10)

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0

14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1

21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2

11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1

26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0

51' Leao

Lecce - Torino 2-1

20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2

69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0

41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1

36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3

31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Lazio 18

9. Udinese 18

10. Sassuolo 17

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6

MARCATORI

6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)

5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)

Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)