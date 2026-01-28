Buona Inter in Germania, ma al 45' è ancora 0-0 con il Borussia Dortmund

Segui qui la diretta testuale di Borussia Dortmund-Inter su TMW

Finisce il primo tempo a Dortmund: ancora 0-0 fra Borussia Dortmund ed Inter. Una buona frazione di gioco da parte dei nerazzurri, che dopo aver rischiato moltissimo su una occasione sprecata da Guirassy ha avuto almeno 4-5 situazioni per colpire.

Guirassy si mangia il vantaggio

Chivu sceglie l'inedita coppia Thuram-Bonny, con Acerbi in difesa assieme ad Akanji e Bisseck. L'approccio dell'Inter non è confortante. Dopo 10 minuti di marca giallonera Ryerson conclude sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tiro diventa un assist per Guirassy che si ritrova completamente da solo davanti a Sommer, ma con la porta spalancata si mangia un gol fatto, passando di fatto la palla al portiere.

Reazione Inter con Dimarco e Bisseck

L'Inter reagisce al campanello d'allarme: contropiede gestito così così da Thuram, Dimarco conclude forte, ma centrale. Bonny apre un'autostrada a Bisseck ancora in ripartenza, il centrale prima perde il tempo per il passaggio vincente a Thuram, poi conclude andando vicino al bersaglio. La squadra di Chivu ha però capito che alle spalle della difesa tedesca ci sono ampi spazi per sfruttare la profondità e rendersi pericolosa. In particolare lo schieramento di Bisseck sul centrosinistra porta ad una catena che funziona con Dimarco e Bonny o Thuram (a turno)a fare da rifinitori per i loro inserimenti.

Una chance per parte nel finale

Nel finale di frazione Fabio Silva colpisce di testa, con la palla che va a lato. Risposta degli ospiti con Luis Henrique che azzecca il primo cross della serata trovando Bonny, che però schiaccia troppo il tentativo aereo. Il primo tempo termina 0-0.