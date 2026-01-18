C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"

Alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara va in scena il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina, sfida valevole per la 21^ giornata della Serie A 2025/26.

Sulle tribune dello stadio di Bologna sarà presente tra gli altri Alessandro Diamanti, attualmente allenatore della squadra Under 23 del Melbourne City in Australia ma che nella sua carriera da attaccante ha vestito le maglie di entrambe le società impegnate quest'oggi.

Intercettato da Sky Sport all'esterno del Dall'Ara, ha detto Diamanti su Bologna-Fiorentina: "Mi aspetto una bellissima partita. I derby sono sempre partite imprevedibili, vale tanto per tutte e due, anche se hanno obiettivi diversi. Sicuramente sarà una sfida gagliarda, il Bologna ha fatto una grande vittoria a Verona, la Fiorentina viene da prestazioni importanti".

Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.