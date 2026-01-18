Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"

C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 14:23Serie A
Dimitri Conti

Alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara va in scena il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina, sfida valevole per la 21^ giornata della Serie A 2025/26.

Sulle tribune dello stadio di Bologna sarà presente tra gli altri Alessandro Diamanti, attualmente allenatore della squadra Under 23 del Melbourne City in Australia ma che nella sua carriera da attaccante ha vestito le maglie di entrambe le società impegnate quest'oggi.

Intercettato da Sky Sport all'esterno del Dall'Ara, ha detto Diamanti su Bologna-Fiorentina: "Mi aspetto una bellissima partita. I derby sono sempre partite imprevedibili, vale tanto per tutte e due, anche se hanno obiettivi diversi. Sicuramente sarà una sfida gagliarda, il Bologna ha fatto una grande vittoria a Verona, la Fiorentina viene da prestazioni importanti".

Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.

Articoli correlati
Diamanti: "Orsolini e Yildiz fortissimi, ma non sono due numeri 10. Contatti con... Diamanti: "Orsolini e Yildiz fortissimi, ma non sono due numeri 10. Contatti con la Juve nel 2012"
Diamanti: "A Prandelli devo tanto. Bisoli e Pioli mi hanno capito di più. Pirlo,... Diamanti: "A Prandelli devo tanto. Bisoli e Pioli mi hanno capito di più. Pirlo, un genio"
Sansone e l'urlo in faccia a Diamanti. Un play out drammatico e sorprendente Sansone e l'urlo in faccia a Diamanti. Un play out drammatico e sorprendente
Altre notizie Serie A
Genoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi dopo il Parma Live TMWGenoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi dopo il Parma
Parma, a breve la conferenza stampa di Cuesta dopo il Genoa Live TMWParma, a breve la conferenza stampa di Cuesta dopo il Genoa
Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù... Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"... C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"
Oggi Torino-Roma, i convocati di Baroni: assenti i 5 calciatori fuori dal progetto... Oggi Torino-Roma, i convocati di Baroni: assenti i 5 calciatori fuori dal progetto
Hernanes: "L'Inter vince con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca... Hernanes: "L'Inter vince con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca questa cosa"
Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Holm e Castro titolari, Vanoli con un... Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Holm e Castro titolari, Vanoli con un solo cambio
Scontri sull'A1 ad altezza Bologna tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma... Scontri sull'A1 ad altezza Bologna tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
Immagine top news n.1 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.2 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.3 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
Immagine top news n.4 Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Immagine top news n.5 La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto
Immagine top news n.6 Napoli, vittoria col Sassuolo ma cresce l’emergenza: nuovi infortuni e l’appello al mercato
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus scivola a -10 dall'Inter capolista
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
Immagine news Serie A n.2 C'è anche Diamanti a vedere Bologna-Fiorentina: "Sicuramente sarà sfida gagliarda"
Immagine news Serie A n.3 Oggi Torino-Roma, i convocati di Baroni: assenti i 5 calciatori fuori dal progetto
Immagine news Serie A n.4 Hernanes: "L'Inter vince con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca questa cosa"
Immagine news Serie A n.5 Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Holm e Castro titolari, Vanoli con un solo cambio
Immagine news Serie A n.6 Scontri sull'A1 ad altezza Bologna tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Modena, le formazioni ufficiali: in campo gli uomini mercato Dagasso e Mendes
Immagine news Serie B n.2 Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino del club"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Diakité assente dai convocati: l'addio ai rosanero si fa sempre più concreto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Salerno: "Troppe 5 sconfitte di fila, ma Dionigi non c'entra. Rinforzi? Arriveranno"
Immagine news Serie B n.5 La FIGC chiude le indagini sul caso Foti-Samp: rischio deferimento e squalifica per il tecnico
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Spezia, i convocati di Inzaghi: out Magnani e Diakite. C'è Ceccaroni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Teniamo i piedi per terra, il nostro percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.2 Ds Pro Patria: "Bolzoni? In campo vanno i calciatori che devono cambiare in tante cose"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Sibilano resta in prestito al San Marino. Quattro nuovi innesti per Ingenito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni
Immagine news Calcio femminile n.2 Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Leicester ci prova per Alisha Lehmann: avviati i contatti con il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida le emiliane
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, continua la 10ª giornata: occhi puntati sul big match Inter-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)