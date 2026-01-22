C'è anche la Fiorentina su Maldini: se parte Fortini, possibile offerta all'Atalanta
Il mercato viola entra in una fase di riflessione strategica, con diversi dossier aperti e scelte da ponderare con attenzione. Al centro delle valutazioni c’è la posizione di Nicolò Fortini: il terzino classe 2006, legato alla Fiorentina fino al 2027, è seguito da più club e in assenza di segnali per un rinnovo il suo cartellino viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.
In caso di partenza, Parisi tornerebbe stabilmente sulla corsia mancina e la dirigenza sarebbe chiamata a intervenire sul mercato degli esterni offensivi: il nome di Daniel Maldini resta caldo, con rapporti eccellenti tra il suo entourage e il ds Goretti, ma servirebbero circa 15 milioni. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Intanto è arrivata l’ufficialità per Giovanni Fabbian: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni al raggiungimento della salvezza. Il centrocampista ha già espresso entusiasmo per la nuova avventura. Percorso inverso per Simon Sohm, che va in prestito con diritto a 14 milioni.
