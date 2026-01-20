C'è ancora il mercato degli svincolati: 50 nomi da tenere d'occhio

Non è aperto solo il mercato fra i club, ma vi è ancora attivo quello degli svincolati. Non è in lista Edoardo Bove, atteso alla firma col Watford dopo aver risolto il contratto con la Roma. Non vi è nemmeno Sergio Reguilon, che dal 31 gennaio sarà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter Miami. Di seguito una selezione di 50 giocatori ancora alla ricerca di una squadra:

PORTIERI

Andrea Consigli (38 anni, Italia)

Alessio Cragno (31, Italia)

Vito Mannone (37, Italia)

Luigi Sepe (34, Italia)

Salvatore Sirigu (39, Italia)

DIFENSORI

Jordan Amavi (31, Francia)

Santiago Arias (34, Colombia)

Serge Aurier (33, Costa d'Avorio)

Juan Bernat (32, Spagna)

Michele Camporese (33, Italia)

Pawel Dawidowicz (30, Polonia)

Jason Denayer (30, Belgio)

Mattia De Sciglio (33, Italia)

Rick Karsdorp (30, Olanda)

Mauricio Lemos (30, Uruguay)

Angelo Ogbonna (37, Italia)

Raoul Petretta (28, Italia)

Junior Sambia (29, Francia)

Renzo Saravia (32, Argentina)

Kurt Zouma (31, Francia)

CENTROCAMPISTI

Dele Alli (29, Inghilterra)

Mattia Aramu (30, Italia)

Tiemoué Bakayoko (31, Francia)

Giacomo Bonaventura (36, Italia)

Gaston Brugman (33, Uruguay)

Fernando (33, Brasile)

Simon Gustafson (31, Svezia)

Jesse Lingard (33, Inghilterra)

José Mauri (29, Italia)

Alex Oxlade-Chamberlain (32, Inghilterra)

Aaron Ramsey (35, Galles)

Marko Rog (30, Croazia)

James Rodriguez (34, Colombia)

Roberto Soriano (34, Italia)

Valerio Verre (32, Italia)

ATTACCANTI

Paco Alcacer (32, Spagna)

Miguel Borja (32, Colombia)

Michail Antonio (35, Giamaica)

Assan Ceesay (31, Gambia)

Emmanuel Dennis (28, Nigeria)

Javairo Dilrosun (27, Olanda)

Lorenzo Insigne (34, Italia)

Kasper Junker (31, Danimarca)

Ryan Kent (29, Inghilterra)

Peter Olayinka (30, Nigeria)

George Puscas (29, Romania)

Robin Quaison (32, Svezia)

Fedor Smolov (35, Russia)

Luciano Vietto (32, Argentina)

Giacomo Vrioni (27, Albania)