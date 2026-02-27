La Roma punta la Juve, Il Messaggero: "Gasperini si affida a Malen, oggi test per Dybala"
In attesa di conoscere la prossima avversaria in Europa League (oggi sono in programma i sorteggi degli ottavi di finale), la Roma si proietta al big match di domenica sera che fissa in agenda lo scontro diretto per il quarto posto contro la Juventus. Nell'appuntamento dell'Olimpico appare certo che il tecnico giallorosso Gasperini si affiderà a Malen al centro dell'attacco, ma la speranza è di recuperare il grande ex Dybala: "Gasperini si affida a Malen, oggi test decisivo per Dybala. Roma pronta per la Juve" si legge nel box proposto oggi da Il Messaggero nel taglio alto della sua prima pagina.
Il fantasista argentino è fuori fuori dalla lista dei convocati da oltre un mese e spinge per esserci contro la sua vecchia squadra: negli ultimi allenamenti svolti a Trigoria, la Joya ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro per capire meglio le condizioni del proprio ginocchio, svolgendo un lavoro personalizzato in attesa del test decisivo. Obiettivo recupero anche per l'altro ex Matias Soulé, alla prese con una pubalgia da gestire.
