Roma, l'ex Juan: "Svilar, livello altissimo. Malen? Importante aver iniziato bene"

Ha ancora la Roma nel cuore Juan, difensore che ha indossato la casacca giallorossa tra il 2007 e il 2012 collezionando 149 presenze e vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Intervistato da Il Tempo, l'ex calciatore brasiliano ha parlato sulla formazione romanista concentrandosi in modo particolare su alcune individualità.

Tra i giocatori più di spicco figura Svilar, per la continuità delle sue parate e per la sicurezza che dà alla difesa. Da ex esponente del reparto, si espone così: "Svilar sta mantenendo un livello di rendimento altissimo. E' molto importante che tutto il reparto difensivo e la squadra in generale abbiamo fiducia nel portiere".

A gennaio è arrivato Malen, subito decisivo sotto porta: "Malen è un grande giocatore, che segna con facilità. Aver iniziato bene, conoscendo l'ambiente di Roma, gli avrà dato grande fiducia. Può continuare a fare la differenza".