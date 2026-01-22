C'è l'ok per Mandas al Bournemouth, la Lazio lo sostituirà con Motta. E guadagnerà pure la Juve

C'è il via libera alla cessione di Christos Mandas al Bournemouth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha in pugno il sostituto del greco. I biancocelesti hanno infatti trovato l'accordo con la Reggiana per acquistare Edoardo Motta. La Juventus guadagnerà il 50% del totale grazie a un'intesa che era stata presa prima del suo passaggio in Emilia-Romagna.

In carriera vanta 24 partite con la Reggiana, 33 incontri con l'Under 19, 8 gare con l'Under 19 del Monza, 6 gettoni con l'Under 18 dei brianzoli e 19 apparizioni con l'Alessandria Under 17. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia Under 21 e una con l'Under 17. Il suo contratto era in scadenza a giugno e quindi l'esborso sarà minimo.