C'è l'ok per Mandas al Bournemouth, la Lazio lo sostituirà con Motta. E guadagnerà pure la Juve
TUTTO mercato WEB
C'è il via libera alla cessione di Christos Mandas al Bournemouth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha in pugno il sostituto del greco. I biancocelesti hanno infatti trovato l'accordo con la Reggiana per acquistare Edoardo Motta. La Juventus guadagnerà il 50% del totale grazie a un'intesa che era stata presa prima del suo passaggio in Emilia-Romagna.
In carriera vanta 24 partite con la Reggiana, 33 incontri con l'Under 19, 8 gare con l'Under 19 del Monza, 6 gettoni con l'Under 18 dei brianzoli e 19 apparizioni con l'Alessandria Under 17. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia Under 21 e una con l'Under 17. Il suo contratto era in scadenza a giugno e quindi l'esborso sarà minimo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
4 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
Primo piano
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Serie B
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
Serie C
Pronostici
Calcio femminile