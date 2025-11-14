C'è la sosta, ma oggi gioca il Milan. Chi vuole vedere Allegri

Massimiliano Allegri ha scelto di non far riposare i suoi. È vero, c'è la sosta nazionali e molti calciatori sono in giro per il mondo, ma c'è il derby tra poco meno di dieci giorni e, chi rimane a Milanello, deve sfruttare la pausa per ritrovare la condizione migliore. Per questo motivo, il tecnico rossonero ha organizzato un'amichevole per oggi alle 11:30 allo stadio "Chinetti" di Solbiate Arno contro la Virtus Entella, squadra attualmente al 14esimo posto in Serie B.

Chi è a disposizione

Tra i giocatori della Prima Squadra, saranno a disposizione Terracciano, Estupinan, Tomori, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic. Particolare attenzione sarà data alle prestazioni e alla condizione dello svizzero e all'americano, lungamente attesi al rientro dopo i rispettivi infortuni. Pulisic, con ogni probabilità, giocherà anche il derby da titolare in coppia con Rafael Leao.

Attesa Rabiot

Non ci sarà Adrien Rabiot, il cui rientro in gruppo, però, è già fissato per martedì. Con lui in campo i rossoneri hanno infatti una media punti di 2,6 punti a partita che è assolutamente da scudetto, mentre senza di lui la media punti a gara scende a 1,8. Anche il numero dei gol fatti e incassati cambia quando c'è o non c'è Rabiot: nove gol segnati tra Serie A e Coppa Italia e uno solo subito (contro il Napoli su rigore) con Adrien, otto reti realizzati e sei presi senza Adrien.