La Roma si gode il suo 'Matigol' Soulé: negli ultimi 3 anni solo Yamal come lui in un dato

Matias Soulé continua a prendersi la scena e a dimostrare perché la Roma abbia puntato con decisione su di lui. Nell’ultima gara vinta ieri contro il Sassuolo, l’argentino è stato determinante su entrambe le reti giallorosse, lasciando il segno sia con un assist sia con un gol: una prestazione completa, da giocatore maturo e decisivo, nonostante la giovane età.

I numeri, del resto, parlano chiaro. Tra i calciatori nati dal 2003 in avanti, soltanto Soule e Lamine Yamal del Barcellona possono vantare la partecipazione ad almeno 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni disputate nei cinque maggiori campionati europei. Per il numero 18 della Roma il bilancio è di sei gol e quattro assist, un contributo costante che certifica continuità e crescita.

Se poi si elimina il vincolo anagrafico e si guarda esclusivamente alla Serie A, il dato diventa ancora più significativo: Soulé è uno dei soli tre giocatori ad aver partecipato ad almeno 10 gol negli ultimi tre campionati, insieme a Christian Pulisic e Lautaro Martinez. Un’elite assoluta. Non è nemmeno un caso isolato: l’argentino aveva già realizzato una partita con gol e assist anche contro la Fiorentina, confermando una capacità sempre più rara di incidere in modo totale sul risultato.