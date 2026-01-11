Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada

La Juventus è alla ricerca del profilo giusto per affiancare Yildiz e, in modo quasi romantico, il mercato riporta alla mente una rivalità storica degli anni Novanta: quella tra Chiesa e Maldini. Allora erano Enrico e Paolo a sfidarsi sui campi della Serie A, oggi il confronto si sposta lontano dal rettangolo verde e coinvolge i figli Federico e Daniel.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo resta la priorità dei bianconeri. La dirigenza insiste per riportare Chiesa a Torino con la formula del prestito dal Liverpool, club che però continua a spingere per una cessione definitiva. I contatti sono frequenti, le distanze non ancora colmate, ma le parti lavorano per trovare un’intesa che soddisfi anche l’esterno azzurro, desideroso di rilanciarsi dopo un periodo complicato in Inghilterra. Proprio per questo motivo, d’intesa con Luciano Spalletti, la Juventus ha iniziato a valutare alternative credibili. In cima alla lista dei piani B c’è Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta e già allenato dal ct in Nazionale. Età, caratteristiche e costi sono diversi rispetto a Chiesa, ma l’idea è simile: un innesto temporaneo, senza obblighi pesanti per il futuro.

Ma i nomi non sono finiti qui. Secondo la rosea, un altro nome low cost può essere quello di Ferreira Carrasco dell’Al-Shabab o di Albert Gudmundsson, che però la Fiorentina non vorrebbe cedere. I sondaggi proseguono: in ribasso le quotazioni di Kevin Schade del Brentford, stabili quelle del compagno Mikkel Damsgaard, di Adingra del Sunderland e di Thiago Almada dell’Atletico Madrid.